Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, per Erling Haaland si possono spalancare le porte della cessione. a raccontarlo è stato lo stesso CEO del Dortmund, Watze: "Per noi la cosa più importante è avere un equilibrio finanziario, essere stabili economicamente e cercare di mantenere una squadra competitiva". Cedere l'attaccante norvegese vorrebbe dire dare fiato, risorse, prospettive al club tedesco.



LA JUVE - Il crollo degli introiti generato dall'impossibilità di consentire ai propri tifosi l'accesso allo stadio rischia di essere acuito dalla nuova ondata di contagi che si sta diffondendo in tutta Europa, con le incognite ulteriori delle nuove varianti e le lungaggini nella somministrazioni dei vaccini. "Se anche nella prossima stagione giocheremo senza pubblico, senza dubbio dovremo mettere in conto di cedere uno dei nostri calciatori. Chiedere un prestito a una banca per mantenere in rosa un giocatore non risponde alla nostra politica", le parole di Watze. Che strizza l'occhio a tutti i pretendenti per Haaland, Juve in primis. Per la BILD, Erling può essere ceduto per una cifra vicina ai 150 milioni di euro. Ad oggi, il Manchester City, per necessità e possibilità, è la società che avrebbe maggiore libertà di manovra, ma un peso specifico importante lo avrà Mino Raiola.