Ora che abbiamo appurato che Paulo Dybala soffre ancora per l'infortunio alla coscia sinistra, e che dunque non ci sarà domani sera in Juventus-Roma, è opportuno andare a capire quali gare esattamente salterà la Joya. Mister Allegri ha parlato di una settimana o dieci giorni: ciò significa che sicuramente non ci sarà contro lo Zenit in Champions League, e che è in forte dubbio per Inter-Juve di domenica 24.