Laè entrata nel cono d’aria lasciato da chi le sta davanti, ha preso la scia si dice in gergo. Negli specchietti delle squadre che lottano per un posto nelle competizioni europee, comincia a comparire la vettura bianconera, magari ancora un po’ sgangherata, con qualche bullone fuori posto, ma compatta e in costante fase di accelerazione. E si sa, quando quei colori ricompaiono, non si può allentare la pressione perché: “”.Terza vittoria consecutiva, dopo la brutta battuta d’arresto contro ilche, però, va contestualizzata: come detto dai protagonisti, una fase di down dopo la reazione post penalizzazione era comprensibile. Certo, le prestazioni sono lontane, lontanissime dal poter essere definite memorabili, irresistibili e chissà che altro.e annullare l’afflittività di una pena che in casa Juve non è ancora stata digerita. Settimo posto, dunque, a 9 punti dall’Atalanta sesta che guida un trenino che va su fino all’Inter in seconda posizione: difficile ma non impossibile operare il sorpasso. E poi, c’è un motivo per essere più speranzosi, per lasciarsi andare ad un mezzo sorriso. Come raccontavamo negli ultimi giorni , dalle parti di Roma sembra crescere e fare rumore il partito dei dubbiosi, di chi comincia a chiedersi il perché del -15 alla Juventus. Un clima diverso, cambiato rispetto alla vigilia della sentenza della Caf. Oltre il Picco, c’è un’altra partita che si sta giocando, ugualmente importante.