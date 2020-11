La Juventus è stata la squadra più forte del campionato dalla seconda stagione di Conte fino all'anno scorso, quando in panchina c'era Maurizio Sarri. Ora però la musica è cambiata secondo il Corriere dello Sport, che spiega come i bianconeri non sono più i padroni incontrastati della Serie A. La squadra di Pirlo ha difficoltà a ingranare, e mai come quest'anno la vittoria del campionato è davvero in bilico. Morata e Kulusevski tra l'altro sono gli unici due nuovi titolari nella formazione tipo, segnale che la ricostruzione della quale parlano i vertici della Juve, secondo il quotidiano, realmente non esiste.