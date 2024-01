LUKAKU VS VLAHOVIC: DATI A CONFRONTO

Nel corso della sessione estiva di calciomercato si era parlato nuovamente di un possibile approdo a Torino di Romelu. A quel punto il sacrificato sarebbe stato Dusan, chiaramente, che in estate era finito nel mirino di parecchie big europee. Poi "Big Rom" è approdato a Roma, agli ordini di Jose Mourinho. Ora, a oltre metà stagione, Lukaku rappresenta un rimpianto per la Juve? Confrontando i dati di WhoScored la risposta è certamente no.Andiamo ad osservare il rendimento stagionale dei due. L'unico dato in cui Big Rom batte Dusan è quello dei minuti disputati in campo: sono 1541 del belga contro 1239 di Dusan. Si contano 11 reti messe a segno e tre assist per il centravanti della Juve contro i 9 gol e soltanto 1 assist di Lukaku. Un dato però premia l'attaccante della Roma: quello delle palle perse, Lukaku ha perso meno palloni rispetto a Vlahovic. Il classe 2000 però è ancora in crescita, Big Rom ha già raggiunto l'apice della sua carriera. Il mancato arrivo di Lukaku può rappresentare un rimpianto per la Juve? Guardando i dati la risposta sembra proprio essere negativa.