Quelle crepe che già si intravedevano, oggi sembrano assumere i tratti di vere e proprie rotture., probabilmente non c’è mai stato, ma adesso la distanza è talmente ampia che provare a saldare sarebbe un atto forzato con poche chance di riuscita.. Dopo le voci arabe, le offerte rispedite al mittente, una posizione che ormai sembrava sicura, oggi di nuovo la tempesta., con più di un piede fuori dalla Juventus, o almeno questo è quello che raccontano alcuni spifferi circolati oggi soprattutto sul web.Al di là di come andrà a finire, una certezza. Un blocco granitico non lascia passare spifferi o, quantomeno, è talmente forte e compatto da saper – e voler -, spegnere sul nascere ogni fiammella, prima che si trasformi in un incendio.Quello che emerge, invece, è che: chi vota per la restaurazione e chi, invece, propende per una rivoluzione tecnica. Bene per la democrazia, un po’ meno per il futuro del club. Se queste sono le premesse, cosa succederà al primo passo falso nella prossima stagione? Il tentativo, in casa bianconera, è quello di ricostruire dopo un’annata da dimenticare.