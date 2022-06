Sta seguendo una precisa linea di rinnovamento la strategia di mercato della Juve, con la consapevolezza che quest'anno andrà rinforzato ogni settore del campo. Lo sottolinea Tuttosport, spiegando come i presupposti di partenza del lavoro dei dirigenti bianconeri siano i problemi emersi durante la scorsa stagione: pochi gol, poche occasioni, fatica nel costruire il gioco. L'obiettivo, naturalmente, è quello di consegnare a Massimiliano Allegri una squadra non solo in grado di tornare a vincere in Italia, ma anche capace di andare il più lontano possibile in Europa.