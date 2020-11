14







di Stefano Agresti

Nell’accidentato percorso della Juve in campionato - tre sole vittorie in otto partite, l’hanno fermata sul pareggio anche Crotone, Verona e Benevento - c’è una situazione particolarmente curiosa. Riguarda un ragazzo del ’99, si chiama Gianluca Frabotta. Fino a un paio di mesi fa giocava in Serie C, nella squadra B dei bianconeri: a volte riserva, a volte titolare. Ora è diventato quasi un punto fermo della formazione di Pirlo. Ma perché l’allenatore se ne è innamorato fino a questo punto?



Se qualcuno spera di trovare in queste nostre poche righe una risposta a tale domanda, resterà deluso. Perché noi, in tutta franchezza, di risposte non riusciamo a trovarne, né in campo né fuori. Non possiamo però fare a meno di notare che Frabotta, il quale non è titolare nemmeno nella nazionale Under 21 benché sia ormai tra i più grandi del gruppo, a Benevento ha giocato 90 minuti mentre campioni acclarati, o comunque giocatori collaudati, sono rimasti tutta la partita in panchina: Bonucci e Alex Sandro, che magari non erano nella condizione migliore, ma anche Kulusevski, Bentancur, Bernardeschi.



Possibile che non si potessero trovare accorgimenti tattici utili a mandare in campo uno di loro anziché Frabotta? Oppure si è pensato che contro il Benevento sarebbe stata sufficiente una Juve minore per vincere? Pazienza se non c’è Ronaldo, anzi buttiamo dentro anche il giovane Gianluca. Con queste strane scelte, la Juve ha perso altri due punti. Non per colpa del ragazzo, sia chiaro: non ha giocato una partita sufficiente, ma non è stato nemmeno il peggiore. E' sembrato inadeguato, tutto qui. Chissà se nel Benevento avrebbe giocato titolare: probabilmente no.



Così la Juve, senza la vittoria a tavolino sul Napoli, ha una media di 1,75 punti a partita. Proiettata sull’intero campionato, catapulterebbe i bianconeri a quota 66-67: un risultato buono per andare in Europa League, forse. E bisogna considerare che, a parte Roma e Lazio, la Juve non ha affrontato alcuna grande squadra.



In una situazione di classifica che comincia a essere allarmante, la Juve una certezza ce l’ha: Frabotta, ovviamente. Chi lo tocca?



