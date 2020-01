Tutti pazzi per Gaetano Castrovilli. Il classe '97 della Fiorentina è la luce del centrocampo viola e i riflettori sono già puntati su di lui. In estate il suo nome infiammerà il mercato, secondo Il Messaggero sarà una corsa a tre tra Roma, Juventus e Inter. Castrovilli è una delle intuizioni di Vincenzo Montella, che in estate l'ha tolto dal mercato credendo nel suo potenziale. Il giocatore ha dimostrato di saperci fare diventando fin da subito titolare fisso in mezzo al campo: 18 presenze, 3 gol e 2 assist alla sua prima stagione i Serie A.