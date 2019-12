Sono tanti, tantissimi i club pronti a darsi battaglia per Dejan Kulusevski. Il classe 2000, di proprietà dell'Atalanta ed esploso in prestito a Parma, piace alla Juve che monitora la situazione sul suo futuro viste le tante big che gli girano attorno: in italia c'è anche l'Inter, all'estero Kulusevski è seguito da Liverpool, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Manchester City e Manchester United.