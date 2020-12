La Juventus sta valutando il profilo di Ousmane Dembélé del Barcellona. L'attaccante francese era già stato proposto durante la trattativa che poi ha portato allo scambio Pjanic-Arthur in estate: i blaugrana volevano inserirlo, ma la Juve ha detto di no. Ora però lo scenario è cambiato, perché i bianconeri ci pensano ma secondo il Daily Mirror c'è anche il forte interesse da parte del Manchester United: i Red Devils sono pronti a partire all'assalto già a gennaio per il giocatore che ha un contratto in scadenza nel 2022.