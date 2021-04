Prime pagine dei giornali dedicate non solo alla corsa dell’Inter verso lo scudetto, ma anche al pareggio della Juventus che complica i piani Champions League. “Juve, ma la vuoi la Champions?”, scrive così Tuttosport, che aggiunge: “A Firenze buttati via altri due punti dopo un primo tempo inguardabile: Morata risponde al rigore di Vlahovic, Pirlo traballa, ma senza il 4° posto rischiano tutti”



Anche La Gazzetta dello Sport sottolinea la stessa tematica: “Pirlo incubo Champions – solo pari a Firenze, il tecnico” Io sono scontento, la Juve anche”



Il Corriere dello Sport spiega come la panchina abbia subito un’evoluzione per il futuro: “Roma-Sarri, ecco l’intesa”.