Alla Dacia Arena non si è visto, come da programmi del resto. Come vi abbiamo raccontato già ieri, Moiseè stato escluso dalla lista dei convocati per il match contro l'a causa di un acciacco fisico (e non per motivi disciplinari), ma non è un segreto che a fronte di un'offerta interessante potrebbe partire. Tra le squadre che hanno chiesto informazioni su di lui si è parlato del, ma ora sono da segnalare i sondaggi di altri due club dall'estero, che potrebbero "accendere" gli ultimi giorni di mercato: stando a Tuttosport, si tratta dele del, che ha appena incassato 52 milioni di euro dalla vendita di Aleksandar Mitrovic all'Al-Hilal.- Nel frattempo su di lui ha fatto un accenno anche il dt della Juve Cristiano, nel pre partita alla Dacia Arena: "Kean è uno dei nostri cinque attaccanti. Siamo contenti di averlo, lui,insieme formano un ottimo attacco". Tutto bello, eppure la serata di ieri - con Fede e Dusan in versione deluxe, con il polacco pronto a subentrare e il giovane turco intenzionato a stupire - ha dato quasi l'impressione che di Moise si possa pure fare a meno, in un'annata con il solo impegno del campionato. E con le pistesempre aperte, chissà che i soldi per portare a termine il colpo in entrata non possano arrivare proprio da lui...