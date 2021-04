di Nicolò Vallone

A volte è tutta questione di percezioni, di proporzioni, di abitudine. Come l'abitudine a vincere ogni anno che la straordinaria Juventus dell'ultimo decennio ha impresso nella mente dei tifosi. Un'abitudine che fa percepire come un fallimento qualsiasi risultato diverso dal vincere lo scudetto. Come sta accadendo in questa difficile annata, in cui la Juve dal dominare il calcio italiano è passata improvvisamente dal lottare strenuamente per agguantare la qualificazione alla prossima Champions League.



Certo, tutto questo impone delle riflessioni, che del resto poniamo quotidianamente qui sul nostro sito, su cosa sia stato sbagliato da tutte le componenti della Juve, e su cosa ci sia da fare per migliorare. Ma posto questo, ci teniamo anche a ricordare che nel fare le valutazioni ci vuole equilibrio, e che bisogna valutare senza farsi condizionare dall'eccezionale abitudine acquisita con un ciclo irripetibile di nove-scudetti-nove consecutivi. Ci riferiamo in particolare a certi paragoni che si leggono in giro, tra Andrea Pirlo e altri allenatori del passato bianconero, che non sono certo brillati per gli ottimi risultati. Quante volte vediamo accostare questa stagione a quella di Del Neri, a quella di Ferrara, persino a quella di Maifredi? Ebbene, ci teniamo solo a ricordare, in apertura di questo mercoledì di fine aprile, che quelle Juve arrivavano settime in Serie A. Roba che, in confronto, un 4° posto con la seconda miglior difesa del campionato è da conferma assoluta dell'allenatore.



E infatti, se dovesse centrare la qualificazione in Champions, la posizione di Pirlo appare ancora abbastanza solida. Meglio ancora se finisce per vincere la Coppa Italia. Perché anche i cicli più belli finiscono. Specie quelli che durano quasi un decennio intero. Ciò che dovrà essere valutato con più severità sarà la capacità di riaprirne subito uno nuovo dopo l'anno di transizione.