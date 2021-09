A fare parecchio discutere in questi ultimi tempi in casa Juve c'èuna titolarità messa totalmente in discussione a beneficio di un leader storico come Cuadrado, e delle bacchettate nemmeno troppo velate davanti alle telecamere. L'esterno ex Fiorentina, mattatore dell'Italia agli Europei, è stato inserito dall'allenatore bianconero nel novero di quei giocatori che devono ancora entrare bene nell'ottica di giocare nella Juventus...Per cosa lo critica, e in cosa vuole che migliori? Ricostruendo l'operato allegriano in questo inizio stagione era abbastanza intuibile, e le parole del mister nella conferenza stampa pre-Spezia hanno fugato ogni dubbio. E ora ve lo spieghiamo.Allegri vuole che Chiesa giochi più con i compagni e sapendo gestire meglio i momenti del match.Per essere più coerente con gli equilibri di squadra e non dover arrivare sfiancato al 60'.L'anno scorso Chiesa è stato uno dei pochi veri raggi di luce della Juve di Pirlo. Quest'anno Allegri lo farà un po' penare per fargli raggiungere un livello differente, ancora più alto e completo di quanto già dimostrato coi colori bianconeri e quegli azzurri.