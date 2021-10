: Remember the name



Ora siamo tutti pronti per urlarlo al prossimo gol! https://t.co/cvkkXv0dAg pic.twitter.com/NkOo7AQA3B — JuventusFC (@juventusfc) October 18, 2021

. Dopo il sondaggio lanciato dalla, è lo stesso attaccante classe 2000 a fornire la risposta al quesito che sicuramente si saranno posti tantissimi tifosi, e non solo: ma come si pronuncia ""? Autore del gol-vittoria nel match di domenica sera contro la Roma, oggi il giocatore è protagonista di un brevesu Twitter in cui spiega il modo corretto di leggere il suo cognome, fugando così ogni dubbio e preparando il popolo bianconero... alla prossima esultanza!Ecco il video postato dalla Juventus: