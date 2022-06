Che la "colpa" sia di Paulo Dybala? Probabilmente si tratterà solo di una coincidenza ma, come racconta Tuttosport, Angel Di Maria ha iniziato a coltivare qualche dubbio sul suo possibile trasferimento alla Juve nel momento in cui si è confrontato sulla questione con la Joya nel corso del ritiro della Nazionale argentina, che hanno condiviso nella prima metà di giugno. Il tema delle chiacchiere tra i due è stato soprattutto la Signora, con il Fideo che chiedeva al compagno di squadra referenze sul club ma anche sulla città di Torino. Nessuno sa con esattezza che cosa Dybala abbia detto a Di Maria. Che intanto, però, continua a rimandare la sua decisione, con i bianconeri costretti a guardarsi intorno alla ricerca di alternative per evitare di rimanere con il cerino in mano.