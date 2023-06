Nonostante l'insoddisfazione per la stagione appena conclusa, lasembra intenzionata a ribadire la propria fiducia a Paul, pur con qualche dubbio sulla sua tenuta fisica e, soprattutto, sul suo ingaggio, che si colloca al di fuori delle attuali possibilità finanziarie del club. Ma chi potrebbe fare, eventualmente, un tentativo per il Polpo? Stando a Tuttosport, negli ultimi giorni si sono diffuse varie voci di possibili offerte dall', lì dove in questo mercato estivo si stanno trasferendo tanti campioni. Se ne saprà certamente di più a breve.