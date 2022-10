La Juventus vince 3-1 contro il Maccabi Haifa e mette a referto il primo successo stagionale in Champions League. I bianconeri, ora, dovranno continuare su questa scia per potersi qualificare agli ottavi.IL TABELLINOJuventus-Maccabi Haifa 3-1Marcatori: pt 35' Rabiot (J); st 5' Vlahovic (J), 30' David (M), 38' Rabiot (J)Assist: pt 35' Di Maria (J); st 5' Di Maria (J), 30' Chery (M), 38' Di Maria (J).Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado (21' st Bonucci), Bremer, Danilo, De Sciglio (1' st Alex Sandro); McKennie, Paredes (40' st Miretti), Rabiot; Di Maria, Vlahovic (27' st Kean), Kostic (21' st Locatelli). A disp. Perin, Pinsoglio, Milik, Gatti, Rugani, Soulé, Fagioli. All. Allegri.Maccabi Haifa (5-2-1-2): Cohen; Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud (15' st Haziza); Mohamed (39' st Rukavytsya), Abu Fani (27' st David); Chery; Pierrot (27' st Lavi), Tchibota (15' st Atzili). A disp. Fucs, Mashpati, Menachem, Arad, Levi, Eliyahu, Gershon. All. Bakhar.Arbitro: Scharer (Svi). Var: Fritz (Ger). Avar: San (Svi).Ammoniti: st 12' Tchibota (M), 35' Alex Sandro (J).