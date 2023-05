MA DA DOVE ESCE QUESTO VIDEO pic.twitter.com/wMLpBV2Jfe — anna; (@nderrnaples) May 5, 2023

Verrebbe da pensare che, gira e rigira, la testa è sempre lì. Unamai in corsa per lo scudetto, con diversi problemi da risolvere e in piena crisi, eppure la testa é sempre lì, in direzione di Torino.Sono diventate virali, nelle ultime ore, alcune immagini della festa scudetto del Napoli dopo la partita contro l'Udinese. Salito sopra una delle balaustre della Dacia Arena, Matteo Politano si improvvisa lanciacori con i tifosi presenti. Dal megafono fa partire il coro: "Juve merda".