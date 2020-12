4









L'Inter fuori, mentre Juve, Lazio e Atalanta vanno agli ottavi di Champions League. Lunedì 14 dicembre, a partire dalle 12, ci sarà il sorteggio del primo turno a eliminazione diretta in diretta da Nyon. Chi può pescare la Juve? La squadra di Pirlo accede, unica delle italiane, da prima nel girone, ecco chi può incontrare: non può pescare le altre della Serie A e nemmeno il Barcellona affrontato nel girone, quindi l'avversaria sarà una tra Atletico Madrid, Porto, Borussia Monchengladbach, Siviglia e RB Lipsia. Ecco prima e seconda fascia.



QUALIFICATE COME PRIME



Bayern Monaco

Real Madrid

Manchester City

Liverpool

Chelsea

Borussia Dortmund

Juventus

PSG



QUALIFICATE COME SECONDE



Atletico Madrid

Borussia Monchengladbach

Porto

Atalanta

Siviglia

Lazio

Barcellona

RB Lipsia