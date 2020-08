1









Si riparte. Lunedì è il giorno giusto, sebbene le incognite riescano a superare le certezze. Sensazione a cui nessuno è abituato, ancor meno Andrea Pirlo, che di tutti questi punti interrogativi dovrà costruirne qualcuno di esclamativo. Come racconta il Corriere di Torino, "il Maestro ha già individuato lo zoccolo duro attorno a cui costruire la sua Juve. Impossibile non ripartire dalla BBC, anche se una «B» che qualche anno fa voleva dire Barzagli, ora appartiene a Buffon, il capitano aggiunto. Sono loro la base su cui si fonda l’identità della squadra e non a caso anche loro hanno avuto un peso nella scelta sul destino di Sarri. Dall’inizio del ciclo però sono passati dieci anni e dietro alla vecchia BBC crescono anche gli altri punti fermi". Ecco, quali? Anche Ronaldo e Dybala, "di cui nessuno vrrebbe mai privarsi".