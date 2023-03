Lunedì 27 marzo. Una data importante: il giorno dell’apertura dell’udienza preliminare davanti al Gup. Sarà ila decidere se accogliere o archiviare la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura di Torino nei confronti della Juventus e dei dodici ex dirigenti. Tra questi,I principali reati ipotizzati dall’accusa sono quelli di falso in bilancio, false comunicazioni al mercato azionario, false fatturazioni e ostacolo all’esercizio delle autorità di pubblica vigilanza (Consob): il tutto in oltre 15mila pagine di atti depositati complessivamente, per esaminare le ultime 1.000 delle indagini suppletive è stato rinviato due volte il cda della Juve per l’approvazione dell’ultimo bilancio semestrale che si terrà solo oggi.(o in subordine Roma) che verrà presentata dalla difesa per competenza territoriale. La difesa Juve punta sullo spostamento a Milano.