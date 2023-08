La Juventus sta preparandosi per l'inizio della nuova stagione. Dopo la tournée estiva, gli allenamenti alla Continassa riprenderanno, con Allegri che ha concesso ai giocatori. A due settimane esatte dall'esordio in campionato contro l'Udinese il 20 agosto, il club avrà due occasioni per sperimentare la formazione ideale, considerando che le vicende di mercato potrebbero influenzare le scelte.A causa della mancanza dell'abituale amichevole di Villar Perosa, l'unica occasione per il contatto con i tifosi prima dell'inizio del campionato è prevista l'9 agosto all'Allianz Stadium, con un allenamento a porte aperte alle 18:30, che probabilmente includerà un test undici contro undici coinvolgendo i giovani della Next Gen.Alla ripresa degli allenamenti,dovrà valutare il rientro in gruppo dei giocatori che non hanno partecipato alla tournée per recuperare da infortuni fisici. Sono state date buone indicazioni riguardo a Rabiot e Fagioli, che dovrebbero tornare a disposizione presto., rientrato anticipatamente dalla tournée per un problema muscolare, spera di aggregarsi gradualmente alla squadra nelle prossime due settimane e mira a essere disponibile per la gara con l'Udinese. Riguardo a, sarà difficile vederlo convocato per quella partita, anche se sta lavorando per tornare in forma entro fine mese. Infine, si dovranno valutare anche le condizioni di, che sta affrontando un problema alla spalla.