DaScopriamo insieme come si sono comportate le nostre squadre giovanili negli impegni ufficiali che hanno disputato nel week-end del 23-24 settembre 2023!UNDER 17 FEMMINILENella giornata di sabato 23 settembre l'Under 17 femminile, guidata da Luca Scarcella, è uscita sconfitta di misura contro l'U15 maschile dell'ASD Polisportiva Garino in un match valido per il campionato "Giovanissimi" Under 15. Due a uno il risultato finale. Per le bianconere in rete Iannaccone.Nella giornata di domenica, invece, la squadra di Mister Scarcella - superando in finale le pari età del Milan per 1-0 con la rete di Tosello - ha chiuso al primo posto il torneo "Le rose del moscato". Si è trattato di un torneo dedicato a squadre femminili Under 17 che è andato in scena a Villa di Serio, in provincia di Bergamo.Le nostre bianconere, prima di raggiungere la finale, hanno superato 3-0 il Como grazie alla doppietta di Santarella e alla rete di Ursillo, hanno pareggiato 1-1 proprio contro il Milan con il gol di Volpini e hanno vinto in semifinale contro il Parma con le firme di Tosello, Bertero e Piccardi.UNDER 17 MASCHILEPari e patta tra Torino e Juventus nel Derby della Mole di categoria, valevole per la terza giornata di campionato.Sul campo dei granata sono proprio i padroni di casa ad andare avanti nel punteggio grazie al gol di Sandrucci al 21' del primo tempo. La reazione bianconera, però, arriva e poco prima dell'intervallo - al minuto 41 - Giardino ristabilisce la parità siglando l'1-1 che durerà, poi, fino al triplice fischio.UNDER 15 FEMMINILELa squadra allenata da Mister Vood ha superato 5-1 le pari età del Milan nella terza giornata della fase a gironi del torneo pre-season per squadre Under 15 e si è classificata al primo posto.