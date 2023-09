Il direttore tecnico Cristiano, il direttore sportivo Giovannie il capo scout Matteohanno pianificato una serie di viaggi esplorativi tra oggi e giovedì per osservare da vicino alcune squadre partecipanti alle competizioni europee: lae la. Come racconta Gazzetta, questa iniziativa serve a valutare direttamente sul campo potenziali obiettivi di mercato che potrebbero essere presi in considerazione per le finestre di gennaio o giugno, oltre a stabilire relazioni e contatti utili per le future trattative.Nonostante la Juventus abbia chiuso la sessione estiva di mercato con un solo acquisto di rilievo, Timothy Weah, arrivato dal Lilla per una cifra di 10 milioni di euro più bonus, il club sta cercando di rinforzare la squadra in modo sostenibile. In particolare, il centrocampo è un'area di interesse, soprattutto considerando le incertezze sul futuro in bianconero di, il quale è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Antidoping a seguito di una positività al testosterone riscontrata dopo la partita contro l'Udinese il 20 agosto (le controanalisi sono previste per il 5 ottobre).La Juventus sembra concentrarsi soprattutto sui giocatori francesi, prendendo spunto dai connazionali come Adriene Paul. Manuel Kuadiodel Borussia Monchengladbach e Habibsono stati seguiti da vicino in passato e sembrano essere considerati interessanti opzioni. Inoltre, si è aggiunto Youssouf, un centrocampista francese di 24 anni con il contratto in scadenza con il Monaco nel 2025, alla lista dei possibili obiettivi.