Ultimo giorno di un mercato, che chiude ufficialmente alle 20, non certo scoppiettante per la. I bianconeri, però, non hanno rivoluzionato la rosa e tenuto i pezzi pregiati, oltre ad aver abbassato l’età media e il monte ingaggi. Il bilancio complessivo, dunque, non appare particolarmente negativo.Ultime ore, però, possono voler dire ultimi colpi a sorpresa, sia in entrata che in uscita come si è visto solo un anno fa.18:20 - Vanno verso la permanenza in bianconero sia Kostic che Kean. Sembra improbabile, in questo momento, che i due possano lasciare Torino17:30 - Berardi parte titolare in Sassuolo-Verona. Chiuso il caso mercato che riguardava la Juventus17:20 - UFFICIALE: Lipari dalla Next Gen alla Recanatese in prestito17:00 - Dalla mattinata, voci alla Turchia: "Pogba non ha passato le visite mediche con il Galatasaray. Voci che, però, dalle parti della Continassa non trovano conferme.16:50 - UFFICIALE il prestito di Damiani. Arriva in prestio dal Palermo, giocherà in Next Gen15:15 - UFFICIALE il prestito di Salifou, giocherà in Next Gen15:00 - UFFICIALE: Pjaca va al Rijeka a titolo definitivo12:00 – Restano, in casa bianconera, da monitorare le posizioni di Kostic e Kean, possibili uscite last minute.11:30 – Pjaca in partenza da Torino, si unirà al Rijeka11:15 – UFFICIALE il passaggio di Bonucci all’Union Berlin. La Juventus registra una minusvalenza di 5,6 milioni9:45 – UFFICIALE il passaggio in bianconero di Comenencia. Giocherà con la Next Gen