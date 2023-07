Weston McKennie, Arek Milik e Kenan Yildiz affrontano la NFL Accuracy Challenge al Levi's Stadium in California. La Juventus presenta così l'ultimo video "dietro le quinte" pubblicato sul canale del club bianconero, che racconta pezzi e momenti della tournée juventina negli Stati Uniti. Tra allenamenti e partite in programma, la Juve si muove in California e si presta alle varie "challenge", tra cui proprio la NFL Accuracy Challenge.