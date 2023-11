Londra e... tutto il mondo. Cristiano Giuntoli guarda ovunque perché le vie del mercato sono infinite e anche pescare dai mercati minori è un'opzione interessante. E' successo con Kvaratskhelia al Napoli, prelevato dai georgiani della Dinamo Batumi, e potrebbe risuccedere in Russia. Nel Krasnodar, infatti, gioca Eduard Spertsyan, rifinitore armeno finito nel mirino dei bianconeri. Come sottolinea Tuttosport, "porta a lui l’ultima suggestione di mercato in vista della prossima estate, lasso di tempo durante il quale verrà monitorata la crescita del 23enne nato in Russia. Dotato di una cifra tecnica non indifferente, infatti, il gioiellino dell’Armenia sta ancora crescendo dal punto di vista della presenza fisica ed atletica in campo".