Il Chelsea sembra essere alle prese con una situazione difficile riguardante Romelu. Oltre alle prestazioni in campo, i suoi 93 chili di peso su una statura di 191 centimetri rendono scomodo affrontarlo per gli avversari. Tuttavia, anche per il Chelsea, Lukaku rappresenta un fardello a causa del costo del suo ingaggio e del prezzo richiesto per il suo cartellino, che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Recentemente, si è parlato di un possibile interesse della Juventus nei confronti dell'attaccante belga, soprattutto perché sarebbe una richiesta specifica del loro allenatore,. Tuttavia, la reazione dei tifosi juventini e della società stessa non è stata entusiasta. La priorità della Juventus al momento è sbarazzarsi di alcuni giocatori in eccesso, come Arthur, e concentrarsi sulle cessioni prima di affrontare eventuali nuovi acquisti importanti.Secondo Gazzetta, l'acquisizione disarebbe considerata un piano d'emergenza o un'opzione da valutare solo in un secondo momento, soprattutto se saranno stati risolti alcuni dei problemi attuali della rosa. Vlahovic, Chiesa e altri giocatori considerati "big" potrebbero essere ceduti solo se arrivassero offerte irrinunciabili. La Juventus si tiene in attesa e osserva attentamente la situazione. Lukaku rappresenta un investimento importante sia a livello di ingaggio che di prezzo del trasferimento, quindi dovranno valutare attentamente la fattibilità finanziaria prima di prendere una decisione definitiva. Potrebbe essere che alla fine si manifesti l'opportunità di un prestito dell'attaccante, ma al momento è solo un'ipotesi complicata da immaginare.