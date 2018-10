di Gianluca Minchiotti

Mancano nove giorni a Manchester United-Juventus, ma la sfida dei bianconeri ai Red Devils e al calcio inglese è già iniziata, anche sul mercato. I risultati degli ultimi anni, l'acquisto di Cristiano Ronaldo e il fatturato in aumento, fanno della Juve uno dei pochi club al mondo in grado di poter ambire ad acquistare un calciatore dalla ricchissima Premier League. Fabio Paratici conosce quel mercato come pochi altri, e i nomi sul suo taccuino sono tanti. Fra questi, da tempo, c'è anche Romelu Lukaku, che i bianconeri seguono sin dai tempi dell'Anderlecht e che in futuro potrebbe diventare il nuovo 'Mandzukic' della Juve. Ma oltre al centravanti del Manchester United ci sono altri nomi sui quali i campioni d'Italia puntano...



LUKAKU 'NUOVO MANDZUKIC' - Lukaku piace da tempo alla Juve, che lo ha seguito attentamente in tutto il suo percorso, dal Belgio al Chelsea, dal West Bromwich all'Everton, per finire al Manchester United. Il valore del classe 1993 di origini congolesi, che nel frattempo ha cambiato procuratore, passando da Mino Raiola a Jay-Z, è nel frattempo cresciuto, così come quello della Juventus. E' lo stesso Lukaku a certificarlo: "Quello della Juve è un grande progetto, non si fermano mai. Ogni anno puntano a diventare più forti. Senza dubbio sono una delle 2-3 squadre più forti. Un ottimo allenatore in panchina e calciatori straordinari in ogni reparto". E di fronte alla domanda "un futuro in Serie A?", Lukaku risponde: "Perché no". Lukaku, in scadenza di contratto nel 2022 con lo United, valore sui 90 milioni di euro, nel futuro della Juve potrebbe rappresentare, per forza e potenza, il dopo Mandzukic. "Il nostro obiettivo è prendere il nuovo Ronaldo all'età di 25 anni", ha sentenziato Agnelli. Ecco, magari Lukaku non sarà il nuovo CR7 (per quello, bisogna rivolgersi a Mbeppé), ma 25 anni li ha... KANTE E GLI ALTRI... - Per quanto riguarda gli altri obiettivi della Juventus in Premier League, ne elenchiamo soprattutto quattro: al primo posto c'è sicuramente N'Golo Kante. Per lui Max Allegri stravede e farebbe follie (ma quale allenatore non la pensa così?). Il classe 1991 campione del Mondo, in scadenza di contratto con il Chelsea nel 2021, è attratto dalle sirene del Paris Saint Germain. I Blues puntano a un rinnovo 'cautelativo', ma la Juve, dove i francesi hanno sempre fatto bene, punta a inserirsi. Al secondo posto c'è il 27enne Aaron Ramsey, in scadenza di contratto con l'Arsenal nel prossimo giugno. L'uomo dei 'colpi a zero', Beppe Marotta, non è più alla Juve, e gli inglesi in Italia hanno sempre fatto fatica, ma occhio all'occasione... E poi, dopo le voci delle ultime sessioni di mercato, potrebbe tornare in auge il nome di Matteo Darmian: anche il 28enne esterno italiano è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e questa potrebbe davvero essere la volta buona per lasciare il Manchester United per far ritorno in Italia, dove il classe 1989 di Legnano trascorre tutti i suoi momenti liberi. E infine, last but not least, c'è sempre il sogno del ritorno di Paul Pogba...



NELLA GALLERY TUTTI GLI OBIETTIVI DELLA JUVE IN PREMIER