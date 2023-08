L'arrivo simultaneo diallasembra ostacolato da vari fattori. Considerazioni economiche, sfide in campo e l'adattamento al modulo giocano un ruolo significativo. I costi elevati potrebbero limitare tale doppia acquisizione. Inoltre, l'armonia tattica potrebbe essere messa in discussione dalla coesistenza di due attaccanti di tale calibro. La scelta dipenderà da come la squadra intende bilanciare il potenziale di entrambi all'interno del sistema di gioco. Alla luce di queste considerazioni, la prospettiva di vedere Vlahovic e Lukaku insieme in bianconero potrebbe essere complessa da realizzare.