Romelu Lukaku non è un semplice dispetto di mercato. Come riportato da Sky Sport, la Juventus avrebbe provato a corteggiare il belga direttamente, attraverso il procuratore Federico Pastorello. L'Inter, la prima in Italia a muoversi per il giocatore, avrebbe raffreddato la trattativa, in attesa di capire le sorti di giocatori in uscita - Nainggolan e Icardi - e in entrata - su tutti, Dzeko. Aspettando, quindi, che l'attacco dei nerazzurri si sblocchi, Paratici si è mosso su Lukaku per strappare il sì del giocatore: in questi termini, l'operazione sembra essere qualcosa in più che una semplice azione di disturbo.