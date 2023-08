Il ritorno con assist e gol, il ritorno con la faccia e la voglia giusta... ma potrebbe non bastare. Dusan Vlahovic non è ancora al sicuro dal mercato e la Juve non abbandona l’idea di poterlo cedere in caso di rilanci o nuove offerte: come scrive il Corriere dello Sport, "il valore che il club bianconero attribuisce al centravanti serbo è noto da tempo ed è figlio anche dei conti relativi al suo contratto in essere, 75 milioni leggermente trattabili, soldi che sistemerebbero gran parte dei problemi attuali di bilancio e darebbero l’opportunità di tornare alla carica per avere Lukaku dal Chelsea". E ancora: "i responsabili sportivi della Juve e Allegri sono ancora convinti che avere Lukaku al posto del serbo rappresenti la ciliegina su una torta che al primo boccone è sembrata già molto gustosa. Per Giuntoli, poi, si tratterebbe del primo vero colpo di presentazione nella sua nuova avventura. Finora, infatti, ha avuto a che fare soprattutto con le uscite e vorrebbe portare a casa l’attaccante con il quale due mesi fa ha raggiunto l’accordo per tre stagioni a 9 milioni di euro". Ma, come si legge, potrebbe arrivare anche senza: