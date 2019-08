La Juve ci prova nuovamente per Lukaku. Dopo che la trattativa per lo scambio tra Dybala ed il centravanti belga si è arenata di fronte alle richieste dell’attaccante argentino, la Juve vuole tentare una nuova strada per strappare il belga al Manchester United. Secondo Sport Mediaset la nuova strategia bianconera è quella di inserire nell’affare, oltre ad un corposo contributo in cash, anche i cartellini di Mario Mandzukic e Blaise Matuidi. I due giocatori della Juve, inamovibili nello scacchiere di Massimiliano Allegri, avrebbero invece problemi di adattamento agli schemi del neo tecnico bianconero Maurizio Sarri. Per questo motivo i giocatori sono dichiarati sacrificabili.