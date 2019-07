Come riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter spera di aggirare la concorrenza della Juventus per Lukaku facendo leva sulla volontà del giocatore. O meglio, sulla promessa, anzi, sul "patto di sangue" che i nerazzurri avrebbero stretto con l'attaccante belga. Un accordo che richiama a quello per Barella, quando la Roma aveva superato l'offerta dei nerazzurri, ma l'Inter aveva già fermato il giocatore. Solo il tempo dirà la sua verità, sul "patto" Lukaku.