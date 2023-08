Lo scambio tra Dusane Romeluè ancora in fase di trattativa, ma non è ancora pronto per essere finalizzato. Ilsi è mostrato interessato al giovane attaccante serbo, aprendo i contatti con laper una possibile cessione. Tuttavia, il prezzo proposto dal Chelsea, tra i 10 e i 20 milioni di euro con l'inserimento di bonus, è stato ritenuto troppo basso dai bianconeri, che puntano almeno al doppio della cifra offerta.Nonostante l'apertura da parte della Juventus per un possibile scambio, i negoziati sono ancora in corso e non c'è ancora nulla di certo. La Juventus è disposta a cedere Vlahovic e a regalare Lukaku ad Allegri, ma solo se riceverà un assegno da 40 milioni di euro dai Blues. Il Chelsea ha urgenza di trovare una soluzione, poiché ha bisogno di una punta con caratteristiche diverse da quelle dei giocatori attualmente disponibili e vorrebbe liberarsi del costoso Lukaku.. Mentre la trattativa continua, il tempo gioca a favore di un possibile compromesso. Sia la Juventus che il Chelsea stanno cercando di ottenere il meglio dalla trattativa, e le mediazioni sono al lavoro per trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti.