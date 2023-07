Romeluè la scelta: se il Psg dovesse orientarsi in maniera decisa su Dusan Vlahovic, ma anche se i parigini dovessero optare per una soluzione diversa, come Rasmus Hojlund. Il danese piace, sono stati offerti 50 milioni all’Atalanta, che ne vuole 70, ma c'è il Manchester United che offre la stessa cifra, più 10 di bonus per il ventenne di Copenaghen. Ed al momento è in vantaggio sul Psg, arrivato dopo, ma non troppo tardi. Con o senza Vlahovic, insomma, la Juventus potrebbe prendere Lukaku. Lo rivela il Corriere dello Sport.