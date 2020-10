3









La cessione di Dario Del Fabro all'Ado Den Haag, appena ufficializzata, segna l'inizio di un nuova serie di viaggi anche per la sua fidanzata Luigia Di Benedetto. La donna, emiliana e studentessa di psicologia, dovrà dunque dividersi fra l'Italia e l'Olanda per stare vicina al giocatore classe '95, che la Juventus ha di nuovo spedito in prestito fino a giugno. Uno stress (se così lo si può definire) che Luigia ha già vissuto l'anno scorso, quando Del Fabro ha militato - con successo - nella formazione scozzese del Kilmarnock; nel frattempo, attraverso una Instagram story, lei si definisce "orgogliosa" del suo compagno per la scelta fatta.



Gli ultimi scatti "social" di Lady Del Fabro nella nostra fotogallery