Serata con luci e ombre per Dusan. Ieri l'attaccante dellaè sceso in campo con la suacontro l'per un match valido per le qualificazioni agli Europei, poi perso per 2 a 1. Suo il tiro (per la verità tutt'altro che perfetto) che ha propiziato l'autogol al 10' di Attila, così come suoi sono stati 5 dei 10 tentativi totali della sua squadra, uno dei quali ha anche colpito l'esterno della rete pochi minuti dopo il vantaggio iniziale. Il centravanti ci ha riprovato con un sinistro in corsa anche al 13' della ripresa, costringendo il portiere avversario a un mezzo miracolo, ma nel frattempo l'Ungheria si era riportata sopra con due gol tra 34' e 36'. Dusan, alla fine, ha lasciato il campo a 3' dalla fine, mentre all'altro bianconero Filipè stato concesso solo un tempo.