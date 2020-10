L'allenatore della Dinamo Kiev, recente avversaria in Champions League, Mircea Lucescu, è intervenuto per commentare le recenti prestazioni della Juventus di Andrea Pirlo. Queste le sue parole a Radio1, dopo il pareggio con il Verona: "Non è facile iniziare la carriera così, la Juventus è una squadra obbligata a vincere sempre. Con il Verona è stato sfortunato ma deve trovare equilibrio in ogni cosa che fa. Deve sapere che contro la Juve tutti danno il 100%. Sarà determinante il rapporto con i calciatori, ma sono sicuro che costruirà un'ottima squadra".