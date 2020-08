1









Mirce Lucescu non ha dubbi: la carriera di Pirlo sarà stellare anche in panchina: "Pirlo e Baronio sono stati i miei pupilli a Brescia e sono cresciuti con me - dichiara a Il Corriere dello Sport -. A loro voglio bene e auguro il meglio. Andrea l'ho avuto nell'anno di A e poi la stagione successiva in B. Era poco più di un bambino. Ma si vedeva che era uno dei migliori talenti d'Europa. Roberto invece dopo la retrocessione dalla A alla B fu ceduto alla Lazio. Mi ricordo quando ho fatto esordire Pirlo a dieci minuti dalla fine di una partita che stavamo perdendo 2-0 sul campo della Reggiana: eravamo già retrocessi ma quel giorno è iniziata la storia di un giocatore incredibile".



PASSATO - "Nel 94-95 non aveva ancora compiuto 16 anni ma si capiva che aveva qualcosa di speciale. Carezzava il pallone e non aveva paura a farselo dare nonostante fosse il più piccolo di tutti. Ci siamo ritrovati all'Inter per due mesi e tra noi il rapporto è resistito al passare del tempo



FUTURO - "Pirlo ha tutto per diventare un grande tecnico perché lui in campo vedeva già il gioco come nessun altro. E' stato un grande calciatore ed è una persona veramente seria, uno che tutti rispettano. Dopo aver vinto da giocatore, vincerà da allenatore".