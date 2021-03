Un’altra prova sottotono dopo quella contro il Porto. Alvaro Morata sembra non aver digerito l’uscita dalla Champions, e sul campo della Sardegna Arena, contro il Cagliari, è stato protagonista di una prestazione non eccelsa, senza riuscire a mettere la sua firma accanto a quella di Ronaldo. Spesso impreciso, ha dato l’idea di aver disputato una partita con il freno a mano tirato. Noi de IlBianconero.com abbiamo dato 5 in pagella all’attaccante spagnolo, e gli altri?



