Claudio, fratello di Giorgio e ds del Pisa, ha parlato nei giorni scorsi di Lorenzo, il talento che ha impressionato tutti e che la Juve segue da vicino: “Nel calcio ci sono le mode, e Lucca adesso sta andando di moda, come dire. Il Pisa lo seguiva da tempo, aveva anche provato a prenderlo a gennaio, poi a giugno lo abbiamo scelto come sostituto di Marconi, e abbiamo puntato tutto su di lui: è un ragazzo intelligente, con i piedi per terra, e siamo felici di averlo con noi”.“Come quasi tutti i ragazzi, anche lui è di proprietà e con contratto lungo, non c’è esigenza di vendere nessuno: chiaramente in futuro speriamo possa fare sempre meglio, e magari con lui ci monetizzeremo, ma al momento non ci sono appunto esigenze di varia natura, e neppure trattative in corso. Poi anche il ragazzo ha voluto fortemente il Pisa, e al momento dell’offerta non ha più ascoltato nessuno”.