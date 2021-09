"Se il c.t. Mancini sta pensando di chiamare Lorenzo Lucca, un Duemila di 201 cm, del Pisa - 5 gol in 6 match in B, e 14 a Palermo in C la scorsa stagione – ha ormai un nutrito numero di precedenti “pennelloni” molto validi. In fondo Luca Toni, campione del Mondo 2006, è 193 cm, l’evoluzione del numero 9 azzurro dai 172 cm di Anastasi". Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Lucca abbia conquistato tutti e sia finito nel mirino soprattutto della Juventus.