L'Allianz Stadium torna a riempirsi alla massima capienza e l'ottimismo cresce. Risultati, fiducia e una rinnovata voglia di tornare in vetta hanno portato a questo risultato: tutti venduti i biglietti per la partita di sabato 16 settembre contro la Lazio con calcio d’inizio alle ore 15. Come sottolinea Tuttosport, "questa Juve più giovane e meno paludata di Massimiliano Allegri piace, invoglia all’ottimismo, anche se di strada ce n’è ancora da fare prima di trovarsi nella condizione di incamminarsi per lo Stadium con la certezza di poter assistere a uno spettacolo divertente con risultato gaudente. Ma, si sa, tutte le rivoluzioni richiedono tempi e sacrifici". Intanto, però, qualche segnale arriva... anche dai tifosi.