Sembra essere in chiusura la trattativa che porterà il difensore del Milan Alessio Romagnoli alla Lazio per la prossima stagione. Stando a quanto riferisce Il Tempo però Lotito sarebbe profondamente preoccupato per la concorrenza della Juventus. La prima offerta che i biancocelesti hanno fatto all'entourage del giocatore era eccessivamente al ribasso, di conseguenza in settimana ci dovrebbe essere da remoto un nuovo incontro. L'obiettivo di Lotito è quello di concludere l'affare entro la fine del mese o l'inizio di maggio.