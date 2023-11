Possibili nuovi guai all'orizzonte per laLa società bianconera sarebbe entrata nuovamente nel mirino della Consob per quanto riguarda un paio di operazioni di mercato realizzate con il Genoa nei mesi scorsi.In particolare sotto la lente della Commissione Nazionale sulla Borsa sarebbero finiti l'acquisto di Andrea Cambiaso, comprato dal Genoa per 8,5 milioni, e la cessione di Radu Dragusin, girato sempre ai rossoblù per 5,5 milioni.Ad essere contestata dalla Consob sarebbe proprio la plusvalenza messa a bilancio dai bianconeri. Secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport la Juve "non avrebbe potuto rilevare la plusvalenza pari a € 3,7 milioni realizzata con la cessione del calciatore Radu Matei Dragusin e avrebbe pertanto dovuto registrare i diritti alle prestazioni sportive di Andrea Cambiaso a un valore di carico inferiore di € 3,7 milioni“.