, dopo l'addio di Massimiliano Allegri, ufficializzato nella giornata di venerdì. Lo Special One, però, non sembra disposto a tradire il ricordo dell', con cui ha vinto il Triplete del 2010. Anzi, come riportato da un video di Sky Sport, Mourinho pensa ancora alle imprese vissute con i nerazzurri e le ha rivissute in un video, prima di mandare loro un messaggio: "", con tanto di bacio finale. Insomma, Mourinho non sembra intenzionato a vestirsi di bianconero nel prossimo futuro: il casting sul post-Allegri continua.