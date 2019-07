La Juventus si avvicina a grandi passi a Romelu Lukaku e Mauro Icardi, rimasto in attesa di una chiamata da parte dei bianconeri, resta al momento senza un'idea concreta per il futuro. Il Napoli continua a essere l'opzione numero uno, insieme alla Juventus nel caso in cui dovesse fallire l'operazione Lukaku, ma attenzione perché, nelle ultime ore, si è fatto sempre più concreto l'interesse della Roma. "Io alla Roma? Chi può dirlo..." avrebbe risposto Icardi sui social a qualche tifoso giallorosso interessato al suo futuro. Lo scambio con Edin Dzeko, insomma, è tutt'altro che da escludere in questo rovente mercato estivo.